Sci Club Terminillo protagonista a Campo Felice: secondo posto fra le società e tanti podi per gli atleti

RIETI - Giornate al top per lo Sci Club Terminillo a Campo Felice sia nella gara di Gigante, valevole per le qualificazioni alle gare Nazionali e valida per l'assegnazione del Trofeo Audi Autocentro Balduina, che in quella di Slalom. Secondo posto a livello di società.

Risultati Gigante

1° Posto Sofia Sticca , categoria Super Baby Femminile.

2° Posto Federico Ascarelli, categoria Super Baby Maschile.

1° posto Victoria Foster, categoria Bay 1 Femminile.

1° posto Bacelli Emanuele Baby 1 Maschile.

1° posto Lucrezia Sticca, Cuccioli 1Femminile.

2° posto Labonia Martina Cuccioli 1 Femminile.

5° posto Foglietta Diana Cuccioli 1 Femminile.

2° Posto Ranalli Maria Vittoria, Cuccioli 2 Femminile.

2° Posto Edoardo Borgia, Cuccioli 2 Maschile.

1° Posto Luca Maria Fiorentino, Ragazzi maschile.

3° posto Andrea Leonetti, Ragazzi maschile.

5° posto Manuel Barbante, Ragazzi maschile.

6° posto Alessandro Buono, Ragazzi maschile.

3° Posto Gaggioli Nicole Giovani Femminile

Risultati Slalom

2° Posto Sofia Sticca , categoria Super Baby Femminile.

1° Posto Federico Ascarelli, categoria Super Baby Maschile.

3° Posto Massimo Sermoneta, categoria Super Baby Maschile

8° Posto Bruno Piperno, categoria Super Baby Maschile

2° posto Victoria Foster, categoria Bay 1 Femminile.

3° posto Bacelli Emanuele Baby 1 Maschile.

1° posto Lucrezia Sticca, Cuccioli 1Femminile.

3° posto Labonia Martina Cuccioli 1 Femminile.

5° posto Foglietta Diana Cuccioli 1 Femminile.

2° Posto Ranalli Maria Vittoria, Cuccioli 2 Femminile.

5° Posto Edoardo Borgia, Cuccioli 2 Maschile.

7° posto Claudia Foglietta, Ragazzi Femminile

2° posto Luca Maria Fiorentino, Ragazzi maschile.

3° posto Andrea Leonetti, Ragazzi maschile.

4° posto Manuel Barbante, Ragazzi maschile.

2° Posto Gaggioli Nicole, Giovani Femminile.

3° posto Francesco Rotili, Giovani maschile

«Bravissimi ragazzi, un brovi anche ai ragazzi che non hanno portato a termine la gara, Andrea Leonetti e Alessandro Buono. Doveroso un plauso allo staff tecnico».