Cade in mountain bike: grave un diciottenne

incidente con la mountain bike nel primo pomeriggio di oggi, verso le 15.30, in località Costa del Monte a Tortoreto. S.F., un ragazzo di 18 anni del posto, per cause ancora ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, è caduto rovinosamente mentre percorreva una pista ciclabile. Ad allertare i soccorsi alcuni amici. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Sant’Omero, ma visto le gravi condizioni del giovane, il personale sanitario ha ritenuto opportuno chiedere l’intervento dell’elisoccorso di Pescara. Successivamente il 18enne è stato trasportato per politraumi al pronto soccorso del Mazzini di Teramo e ricoverato nello stesso nosocomio. Le sue condizioni sarebbero serie ma non in pericolo di vita

