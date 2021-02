Schianto frontale tra Jaguar e furgone: due feriti gravi

Schianto frontale: due feriti. Intorno alle 17:40 una squadra di vigili del fuoco è accorsa in un incidente avvenuto al Km 85+500 della strada statale 80 tra San Nicolò e Sant'Atto di Teramo. Un violento frontale tra una Jaguar condotta da un trentenne e un furgone cassonato Fiat Daily, con alla guida un 50enne. I conducenti hanno riportato gravi traumi e sono stati trasportati all'ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo con un'ambulanza del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca.

APPROFONDIMENTI TERAMO Schianto alla rotatoria: ferita coppia di anziani TERAMO Moto tampona auto: grave ex maresciallo della finanza ABRUZZO Teramo, schianto frontale: due feriti gravi

I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare la cesoia e il divaricatore idraulici per liberare il trentenne rimasto incastrato nell'abitacolo della Jaguar. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale di Teramo per i rilievi. La statale è rimasta chiusa per tutta la durata delle operazioni di intervento. Riaperta al traffico intorno alle 19,10.

Ultimo aggiornamento: 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA