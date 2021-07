Mercoledì 17 Febbraio 2021, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 20:24

Scontro frontale tra due auto sulla statale Adriatica a Pineto, in provincia di Teramo, nei pressi della torre di Cerrano. Nel violento impatto ha perso la vita Arianna Huseinovic, 24 anni di Silvi. La ragazza - si è appreso nel pomeriggio - era incinta. Stava tornando a casa quando si è verificato il tragico incidente stradale. Lievemente ferito F.M., 34 anni che conduceva l’altro mezzo.

Secono una prima ricostruzione, la 24enne, di origini kosovare, con la sua Peugeot 206 stava percorrendo la strada in direzione Silvi quando, attorno alle 6,40, si è scontrata frontalmente con una Ford Fiestra: l’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo. Ad allertare i soccorsi alcuni passanti che hanno assistito all'incidente. Quando l’ambulanza è arrivata sul posto la ragazza era in fin di vita. Il personale sanitario, oltre al massaggio cardiaco, ha utilizzato anche il defibrillatore, purtroppo non c’è stato nulla da fare, Arianna è morta poco dopo. Solo dopo si è appreso che era incinta. Da qualche tempo conviveva con il suo fidanzato e aspettava un bambino, era felicissima. Sul luogo anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il pm di turno. La statale è rimasta bloccata fino alle 11 del mattino per consentire di svolgere i rilievi. La salma è stata poi restituita ai familiari per il funerale che si terrà sabato alle 15,30 alla casa funeraria Pianacce di Silvi.