Bus fuori strada, amputato alla studentessa anche l'altro piede

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha perso anche l’altro piede Rosanna. La ragazza di 17 anni, originaria di Pianella (Pescara), ha pagato il prezzo più caro in seguito all’incidente avvenuto più di un mese fa, a Caprara di Spoltore, quando un autobus della Tua finì fuori strada per evitare un’auto che aveva invaso la corsia e terminò la sua corsa contro un albero. L’intervento, eseguito dal professor Rocco Erasmo nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Pescara, è durato circa quattro ore. Non c’è stata alternativa per la ragazza, salva per miracolo e già costretta a sottoporsi, nelle ore immediatamente successive all’incidente, ad un altro intervento che ha comportato l’amputazione di un’ampia porzione dell’arto destro, dal piede fin quasi al ginocchio.La ragazza conserva il suo ottimismo e guarda con fiducia al futuro, anche grazie ai passi da gigante compiuti dalla tecnologia nello sviluppo delle protesi. La famiglia, ad ogni modo, chiede giustizia. Il sostituto procuratore Marina Tommolini ha iscritto nel registro degli indagati il nome di un uomo di 38 anni, un imprenditore di Spoltore, che il 17 settembre scorso era alla guida dell’Audi che avrebbe invaso la corsia. E’ accusato di lesioni personali stradali gravissime. Sulla base della ricostruzione compiuta dagli inquirenti, i due mezzi si sarebbero incrociati subito dopo una semicurva. In pochi istanti l’autobus, sul quale viaggiavano 40 passeggeri, tra i quali molti studenti pendolari, è finito fuori strada. Non è ancora chiaro se a causare l’incidente sia stato l’urto tra i due mezzi o una sterzata improvvisa compiuta del conducente del bus al fine di evitare l’impatto. Si è rischiato un autentico disastro, poiché la corsa del bus è stata arrestata da un albero, che peraltro è entrato all’interno dell’abitacolo, altrimenti il mezzo sarebbe precipitato in un burrone, con conseguenze molto più pesanti.L’uomo alla guida dell’Audi, subito dopo l’incidente, si è fermato e resosi conto dell’accaduto ha cercato di prestare aiuto. Successivamente è stato sottoposto all’alcoltest, risultato negativo. Il bilancio finale è stato di 29 feriti. A riportare la conseguenze più gravi è stata proprio Rosanna, ricoverata in prognosi riservata con numerose fratture e costretta a subire l'amputazione del piede destro, nel corso di un intervento durato 12 ore. Purtroppo non è bastato e la ragazza ha perso anche l’altro piede. L’inchiesta è ancora in corso e nel fascicolo, al momento, l’unica parte offesa è la 17enne di Pianella. Non è escluso che nelle prossime settimane, una volte acquisita tutta la documentazione, al conducente dell’auto sia contestato anche il reato di lesioni colpose multiple, in riferimento alle ferite riportate dagli altri passeggeri.