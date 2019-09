Camion sbatte contro il guard rail: piede amputato all'autista nella notte a Latina

Ultimo aggiornamento: 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente nella notte sulla Pontina, all'altezza dello svincolo per via del Lido a Latina . Un camionista ha sbandato ed è finito sul guard rail, quindi il mezzo ha invaso la carreggiata. Per fortuna a quell'ora non passavano altri veicoli - erano circa le 4 - o sarebbe stata una strage. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere e ha subito l'amputazione di un piede . È ricoverato in gravissime condizioni al Santa Maria Goretti di Latina.I vigili del fuoco hanno lavorato ore per estrarre il ferito e ripristinare le condizioni di sicurezza sulla Pontina.Dinamica al vaglio dei carabinieri