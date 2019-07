Bambina di 5 anni rischia di annegare: salvata dal bagnino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attimi di paura, ieri pomeriggio, per una bambina di cinque anni che ha rischiato di annegare a Montesilvano (Pescara). L'episodio si è verificato, poco dopo le 18.30, nel tratto di mare davanti alla spiaggia libera vicino allo stabilimento balneare Bagni Bruno, dove la piccola stava trascorrendo la domenica di mare insieme ai genitori. All'improvviso, è stata vista annaspare ed è stato lanciato l'allarme. Immediatamente sono accorsi verso la bimba in difficoltà le persone che in quel momento si trovavano sulla battigia, ma soprattutto il bagnino della Compagnia del Mare, che l'ha messa in sicurezza e le ha prestato subito le prime cure.E' stato quindi allertato il 118 e, nel giro di pochi minuti, è arrivata un'ambulanza che l'ha trasportata al pronto soccorso, dove è arrivata vigile e in condizioni abbastanza buone. Per tutta la serata, è stata sottoposta ai vari accertamenti. Per la piccola, i familiari, ma anche tutti coloro che hanno assistito alla scena, per fortuna solo tanto tanto spavento. Adesso sono in corso accertamenti per ricostruire cosa sia accaduto.