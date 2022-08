Vasto, tre turisti rischiano di annegare e si aggrappano al trabocco: salvataggio estremo a Punta Aderici

Hanno rischiato di affogare i tre turisti di Bergamo e Rimini che, nel pomeriggio, si trovavano sulla spiaggia di Punta Aderci, a Vasto in provincia di Chieti, nei pressi del trabocco, e sono andati in difficoltà mentre facevano il bagno. Si tratta di una 25enne di Bergamo, una 25enne e un 22enne di Rimini. Nonostante le condizioni meteo non ottimali, con vento e molte onde, i tre hanno deciso lo stesso di tuffarsi in mare. Una volta in acqua, però, sono andati in difficoltà, non riuscendo a fare ritorno a riva. Dalla spiaggia, alle 16.30 circa, è stato dato l'allarme alla guardia costiera, che ha attivato le operazioni di salvataggio chiedendo il supporto della Compagnia del Mare Lifeguard, i cui assistenti bagnanti sono presenti sulla spiaggia di Punta Penna. Verso la zona di Punta Aderci si sono dirette le motovedette della guardia costiera di Vasto e Ortona.

Anche una moto d'acqua è intervenuta per portare avanti le operazioni di soccorso. «È stato un intervento complesso che ha avuto buon esito grazie alla tempestiva azione e al coraggio degli operatori. In quei frangenti - spiega il tenente di vascello Stefano Varone, comandante del Circomare di Vasto - abbiamo recuperato il maggior numero di dotazioni di sicurezza possibili dalla spiaggia di Punta Penna». Un militare, vista la situazione che peggiorava, si è tuffato in mare riuscendo a riportare la 22enne a riva. Gli altri due bagnanti si sono aggrappati ai pali di sostegno, rimanendo però in una situazione di pericolo. Il 22enne è stato raggiunto dalla moto d'acqua e dall'operatore si soccorso. Caricato sulla barella galleggiante è stato poi riportato a riva. La situazione più difficoltosa era quella della 25enne, rimasta in un punto difficile da raggiungere a causa degli scogli e delle onde. A quel punto i militari della guardia costiera hanno deciso di scavalcare la balaustra del trabocco e arrivare sulle antenne della struttura in legno. Da lì hanno issato, mediante un salvagente e una fune, la ragazza sulle antenne del trabocco ed è stata aiutata dai militari a rientrare sulla piattaforma per poi essere affidata alle cure dei sanitari del 118. Tutti e tre presentavano dei lievi sintomi di ipotermia. La 25enne di Bergamo, che aveva una serie di escoriazioni ed era sotto shock per quanto accaduto, è stata accompagnata per accertamenti al pronto soccorso del San Pio da Pietrelcina di Vasto.