Una bella giornata di mare, ieri, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia per una. Una bambina di 11 anni ha rischiato infatti dinel tratto di mare di fronte alla spiaggia libera antistante Fosso Vallelunga, al confine fra Pescara e Francavilla. La ragazzina era insieme ad una amichetta di 8 anni su un galleggiante, quando improvvisamente è finita in acqua. Della scena si è subito accorto il bagninodella Compagnia del Mare-Lifeguard, che senza pensarci un attimo si è tuffato, ha raggiunto la bambina, portandola a riva. Per fortuna, a parte lo spavento, non c'è stata alcuna conseguenza.Il fatto è accaduto attorno alle 10.30. Unsi era verificato sabato scorso, nel tratto di mare tra gli stabilimenti Il Moro e L'Ammiraglia. Anche in quel caso evitata la tragedia grazie all'intervento tempestivo di un bagnino della Compagnia del Mare.