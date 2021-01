Nella serata di ieri la Polizia di Avezzano ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due cittadini marocchini, A.K., 42enne, e H.E.C., 33enne, nonché denunciato un terzo, S.E., 29enne, tutti irregolari sul territorio nazionale e con precedenti penali.

In particolare, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno fermato tre extracomunitari, uno dei quali sorpreso a cedere droga del tipo cocaina. Al momento del fermo quest’ultimo ha tentato la fuga, ma è stato immediatamente raggiunto ed immobilizzato dagli operatori, grazie anche all’ausilio di un equipaggio della Polizia Locale che transitava nella zona.

Le perquisizioni effettuate, anche presso i domicili degli stessi, hanno permesso di rinvenire e sequestrare la somma contante di circa 400 euro, provento dell’attività illecita, materiale vario per il confezionamento delle dosi e circa 30 grammi di cocaina, suddivisa in 43 involucri.

D’intesa con il P.M. di turno ed in relazione alla condotta tenuta nella circostanza, H.E.C e A.K., al quale è stata anche notificata la misura di prevenzione dell’avviso orale disposta dal Questore, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e tradotti in carcere a diposizione dell’Autorità Giudiziaria; S.E., invece, è stato denunciato in stato di libertà.

Ultimo aggiornamento: 11:59

