Trovano nella nuova casa una bomba come suppellettile: transennata la zona per il disinnesco

CELANO «È stato trovato uno ordigno della seconda guerra mondiale: era stato sistemato, come suppellettile, sopra un mobile della sala, in una abitazione di Celano in via San Giovanni, come se fosse una scultura». È il racconto choc di un vicino, Giovanni, preoccupato per quello che poteva succedere e che ha assistito all'intervento dei carabinieri.

La casa era stata venduta da poco e acquistata da una famiglia del posto che stava provvedendo a sistemare le stanze e a rimuovere vecchi oggetti. «Mentre si procedeva a lavori di pulizia e riordino, è venuta fuori, tra suppellettili e materiale vario un piccolo ordigno sicuramente risalente all’ultima guerra. La bomba dotata di alette quindi da mortaio, potrebbe essere carica», continua nel racconto il vicino. I nuovi proprietari hanno subito informato i carabinieri e sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Celano, con il luogotenente Pietro Finanza, che dopo un sopralluogo hanno informato la prefettura. La zona è stata transennata. Attivata anche la procedura per l’intervento degli artificieri che tra oggi e domani interverranno per disinnescare l’ordigno.