Urlava «italiani di m..., via ammazzo a tutti». Ha aggredito e ferito tre carabinieri, Gustavo Ferneli Morrobel Rodriguez, 41 anni, di Santo Domingo, nel piazzale della Caritas di Avezzano, dove è stato arrestato. Ieri pomeriggio il rito direttissimo su richiesta del pm Lara Seccacini per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni gravi. Il giudice del Tribunale di Avezzano, Daria Lombardi, ha convalidato l’arresto nel carcere di Vasto e ha concesso il rito abbreviato, fissando il processo al 17 luglio, davanti al giudice Minotti, su richiesta degli avvocati Pasquale e Luca Motta, del foro di Avezzano.

Durante l’udienza di ieri è stato sentito un carabiniere coinvolto nella vicenda e il dominicano in modalità da remoto. L’aggressione ai militari, colpiti dallo straniero, è stata anche ripresa da alcuni passanti e le foto sono diventate presto virali sui social con decine e decine di commenti. Fra i primi a postarle Matteo Salvini, che ha proposto l’uso dei Taser e ha detto: «Il Governo si appresta a cancellare i Decreti sicurezza, dando uno schiaffo anche alle forze dell’ordine. Ma serve più sicurezza, non meno. Pistole elettriche e rispetto per tutte le donne e gli uomini in divisa. Un grande abbraccio di solidarietà e auguri di pronta guarigione al carabiniere ferito».

Migliorano le condizioni dell’appuntato scelto, V.L.M., 53 anni, del Nucleo radiomobile della compagnia di Avezzano, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale dell’Aquila, per la frattura scomposta del setto nasale e del seno mascellare sinistro. Ieri il militare ha ricevuto la visita del generale Adolfo Fischione, comandante interregionale. Gli altri due colleghi, I.C. e V.C., sempre della compagnia di Avezzano, hanno riportato un trauma al ginocchio e una contusione al dito, sono stati medicati al pronto soccorso e dimessi con una prognosi di pochi giorni. Intanto la violenta vicenda è stata ricostruita dagli inquirenti: la pattuglia era intervenuta, avvertita da alcuni passanti, per riportare alla calma lo straniero che in pieno centro gridava e aveva un atteggiamento violento nei confronti dei passanti.

Alla vista dei militari ha iniziato ad inveire e a urlare parole irripetibili: «Italiani di m..., vi ammazzo tutti, bastardi». I carabinieri hanno cercato di bloccarlo, afferrandolo per le braccia ma l’uomo é riuscito di svincolarsi e a sferrare due pugni al volto di uno dei militari procurandogli gravi lesioni. Lo straniero è poi fuggito, ma è stato bloccato nel piazzale della Caritas e arrestato dai carabinieri e dai poliziotti arrivati di rinforzo. Alcuni testimoni raccontano che l’uomo urlava ai carabinieri: «Sparatemi, sparatemi, tanto in Italia non mi succede niente». Nello zaino dello straniero è stato rinvenuto un coltello a serramanico. Sempre lui qualche giorno fa aveva tentato di accoltellare un suo connazionale. Rabbia e paura per le continue violenze che avvengono in pieno centro: nei giorni scorsi era stato un poliziotto ad essere accoltellato da un marocchino che stava rubando in un auto.



Ultimo aggiornamento: 08:51

