Un carabiniere è stato malmento da un dominicano di 41 anni dopo essere intervenuto per sedere una lite con alcuni passanti ad Avezzano, in provincia dell'Aquila. Lo straniero, scappato verso al sede della Caritas, è stato raggiunto dai militari, si è opposto all'arresto: ha sferrato due pugni violentissimi sul viso del carabiniere di 55 anni, rompendogli la mandibola e il naso. La foto del militare sanguinante è stata postata, in tutta la sua dramamticità, sui profili Facebook dei sindacati delle forze dell'ordine e di molti politici di Avezzano dove è in corso la campagna elettorale per il rinnovo de sindaco. Tanti gli attestati di solidarietà al carabiniere della Compagnia di Avezzano che presta servizio al Nucleo Radiomobile.

Il dominicano è stato arrestato, per le misure di contenimento del Covid-19 non è stato portato in carcere, ma trasferito nella casa di lavoro di Vasto.

Ultimo aggiornamento: 11:45

