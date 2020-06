© RIPRODUZIONE RISERVATA

È vivo per miracolo il poliziottoaggredito, insieme ad altri due, nel carcere di Sulmona. Autore dell'aggressione lo stessoche, pochi giorni fa, distrusse il reparto ospedaliero dove era stato ricoverato.A darne notizia sono i rappresentanti del cartello sindacale unitario Oreste Leombruni Osapp, Mauro Nardella UIL PA, Francesco Tedeschi CISL FNS e Giuseppe Mazzagatta USPP.Il detenuto avrebbe dapprima cercato di rubaresalvo poi, dopo essere stato scoperto aggredire gli agenti con calci e pugni fino a cercare di strangolarne uno. L'agente si è salvato grazie all'intervento degli altri due colleghi anch'essi feriti dall'energumeno. I tre sono stati trasportati ale li tuttora stanno per gli accertamenti e le cure del caso.Il fatto riaccende i riflettori su un reparto, quello dei, che il cartello sindacale unitario aveva chiesto di chiudere poiché ritenutocon il circuito penitenziario sulmonese. Resta ovvio che, nelle more, il minimo che si possa fare è trasferire immediatamente il detenuto cosa che, a detta dei componenti il cartello, doveva essere fatta già da tempo.