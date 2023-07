Anziano muore in ospedale dopo tre giorni in barella: denuncia della famiglia

Pasquale Ranieri, 79 anni, di Avezzano, rimane tre giorni d'attesa su una barella del pronto soccorso con una grave patologia polmonare poi su insistenza del figlio viene trasferito nel reparto di Geriatria dove qualche giorno dopo muore. I familiari hanno presentato, tramite avvocato Berardino Terra, del foro di Avezzano, una denuncia alla Procura di Avezzano con la richiesta dell'esame autoptico. La salma si trova all'obitorio di Avezzano in attesa della nomina del perito legale.

Il racconto della figlia

A raccontare gli ultimi, drammatici giorni del pensionato è la figlia: «Mia padre è rimasto per tre giorni su una barella al pronto soccorso con una grave patologia polmonare e solo dopo le nostre insistenze è stato trasferito a Geriatria dove il giorno venti è morto.

Non si capisce perché con quella patologia non è stato portato in terapia intensiva». Tra quelle lenzuola l'anziano è rimasto dal 15 al 18 luglio manifestando continuamente la sua sofferenza ma purtroppo non c'erano posti disponibili nel reparto. «Come è morto nostro padre? La cartella clinica parla di arresto cardiaco, ma quali sono state le cause che hanno portato il cuore a fermarsi? E con un tempestivo soccorso, lui sarebbe ancora vivo?». Solo l'esame autoptico potrà chiarire le cause del decesso e se ci siano state responsabilità dei medici.