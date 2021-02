È morto nella sua casa ad Atri (Teramo) il professore Nino Bindi. Avrebbe compiuto 80 anni il 6 marzo. Grande uomo di cultura era conosciutissimo e benvoluto da tutti. Ha insegnato per anni diritto e economia in diversi istituti tecnici della provincia di Teramo. Nel 2011 aveva pubblicato “Lettere e pagelle a un professore” un libro nato tra i ricordi dei banchi di scuola e cresciuto attraverso i social network. «Tanti ricordi mi legano al prof Bindi - dice il sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti - Lo ricordo come amministratore che ha segnato la vita culturale di Atri».

