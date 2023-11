L'Aquila, avvocati in lutto: morto a 56 anni Pierluigi “Gimbo” Giammaria

Mercoledì 29 Novembre 2023, 07:40







Non ce l’ha fatta l’avvocato aquilano Pierluigi Giammaria (foto). A 56 anni, nonostante il fisico possente, è stato sopraffatto da un brutto male. Esperto di diritto amministrativo si divideva tra L’Aquila, dove era molto conosciuto (“Gimbo” per gli amici) e stimato, e la Capitale. A Roma aveva anche collaborato per anni con la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza: oltre a svolgere attività di didattica e ricerca aveva coordinato gruppi di lavoro. Era anche impegnato per la Federugby (la pallovale è stata da sempre la sua passione): dal 2021 era componente della Commissione esame statuti. «La Fir- si legge in una nota- si stringe alla moglie Maria Jose ed ai figli, Beatrice e Marco, per la prematura scomparsa». I funerali si terranno oggi alle 10,30 nella chiesa di Sant’Emerenziana a Roma e subito dopo sarà tumulato nel cimitero di Tornimparte.