Calcio, è morto Aldo Di Bitonto: addio a una delle bandiere più amate dell'Aquila

L'AQUILA - All’età di 92 anni è volata in cielo un’autentica bandiera del calcio aquilano: Aldo Di Bitonto. Una delle vecchie glorie più amate e conosciute per il carattere schietto, sincero, diretto.

Triestino di nascita, ha onorato la maglia n. 10 nei sette campionati disputati in rossoblù dal 1952 al 1959.

152 presenze, 13 gol, fascia di capitano, giocate sontuose e tanta caparbietà. Di quella che è sempre piaciuta agli aquilani, che lo accolsero come uno di famiglia quando scelse di fermarsi a vivere proprio nel Capoluogo d’Abruzzo.

Esattamente un anno fa era stato il primo ad essere invitato come “vecchia gloria rossoblù” per il 95ennale dello scorso novembre, nonostante poi non abbia potuto partecipare alla premiazione per motivi di salute.

L'Aquila calcio farà richiesta di osservare un minuto di silenzio e giocare con il lutto al braccio in occasione della gara di domenica col Castelnuovo.

I funerali domani, giovedì, alle 15.30 nella chiesa di San Silvestro.