Due 70enni precipitano dal balcone a distanza di poche ore: entrambi gravissimi

Due episodi simili, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, ae a Colonnella, due 70enni che cadono dal balcone delle loro abitazioni. Nel primo caso, verificatosi in viale Europa a Villa Pavone, ieri sera attorno alle 21:30, si tratta di una donna F.E. che ha riportato trauma cranio facciale commotivo. È grave. Il secondo caso questa mattina a Colonnella verso le 8,30. A.D.L. uomo di 71 anni lotta contro la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale Mazzini di Teramo. L’anziano è precipitato, forse volontariamente, da un'altezza superiore ai 4 metri, da uno dei balconi dell'abitazione. I soccorsi sono stati tempestivi, ma il trasferimento del paziente a Teramo è stato effettuato in ambulanza, nonostante i gravissimi traumi alla testa, perché gli elicotteri del 118 di Pescara e L'Aquila non erano disponibili. In entrambi i casi sono i carabinieri ad indagare per chiarire i motivi e le dinamiche dei due incidenti, non escludendo che possa trattarsi di tentativi di suicidio.