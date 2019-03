Anziana perde l’orientamento: ritrovata dopo una notte di ricerche

È stata ritrovata questa mattina verso le 6, dopo un’intera notte di ricerche l’anziana era scivolata in una sorta di dirupo, nelle vicinanze del cimitero di Ripe di Civitella del Tronto (Teramo).



È in buone condizioni la donna di 84 anni di Villa Lempa, della quale non si avevano più notizie da ieri sera, dopo che l’anziana si era recata a messa nella popolosa frazione di Civitella. Ieri sera intorno le 19, dopo la denuncia dei familiari, la prefettura ha attivato le procedure previste in caso di persone scomparse.



L'intera zona è stata battuta dalla Protezione civile 'Gran Sasso d'Italia', dai vigli del fuoco, dal soccorso alpino, dai carabinieri della stazione di Civitella e dai diversi volontari della protezione civile di Civitella.