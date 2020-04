Terremoto, in chiesa solo il parroco per l'anniversario. Lumini sullo Spazio della memoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'emergenza sanitaria ha costretto gli abitanti di Onna (L'Aquila) a ridurre al minimo il programma della commemorazione delle vittime del sisma del 6 aprile 2009. Prevista in particolare la celebrazione di una Santa Messa da parte del parroco don Cesare Cardozo alle ore 21 di domenica 5 aprile nella chiesetta di legno. Il sacerdote sarà da solo con l'eccezione, a debita distanza, di una persona per le Letture previste per la domenica delle Palme.Per chi vuole seguire la Messa ci sarà la diretta facebook curata da Manuwebtv che rilancerà il segnale sulle pagine facebook delle associazioni di Onna (Pro loco e Onna Onlus) e di altri social che si renderanno disponibili per la diretta. Al termine della Messa il parroco si recherà nello spazio della Memoria dove c'è la statua della Madonna in via Geremia Properzi dove reciterà una preghiera e ci sarà la lettura dei nomi delle 40 vittime di Onna. Chi vorrà potrà mettere un lumino o una luce sulla finestra come segno di attiva partecipazione alla commemorazione e come segno di vicinanza ai parenti delle vittime della pandemia.