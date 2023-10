Si gira mentre affetta i salumi e accoltella accidentalmente un amico, la festa rischia di finire in tragedia

La festa tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di 30 anni è stato accidentalmente ferito all'addome da un'amica che stava affettando i salumi e si è girata di scatto. L'episodio si è verificato a Ferentino, nei pressi di Piazza Matteotti. Erano circa le 17 e una ragazza ha iniziato ad affettare dei salumi per l’aperitivo. La giovane aveva in mano un coltello da cucina che, sembra per pura casualità, ha colpito all’addome l'uomo.

La ferita è stata abbastanza seria tanto che si è dovuto ricorrere alle cure mediche. È stata chiamata un’ ambulanza e il personale sanitario del 118 è prontamente intervenuto e dopo le le prime cure è stato deciso il trasferimento all’ospedale “Fabrizio Spaziani” . Il giovane dovrà essere sottoposto nelle prossime ore a un intervento chirurgico, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

