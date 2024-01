Vitorchiano, eliminate le isole ecologiche in prossimità del centro storico

Migliorato il decoro urbano e attivato un nuovo servizio specifico per le attività commerciali della zona: eliminate a Vitorchiano le isole di prossimità del centro storico, già situate in Piazza Umberto I e Via Borgo Cavour, a vantaggio del decoro e della fruibilità delle aree urbane.

Questo è stato possibile grazie alla contestuale attivazione, da parte dell'amministrazione comunale, di un nuovo servizio di raccolta rifiuti specificatamente rivolto alle attività commerciali della zona, caratterizzato da frequenze di ritiro potenziate e contenitori dedicati.

La decisione è stata preventivamente condivisa con i soggetti interessati ed è stata concretizzata in seguito agli incontri in loco, tenuti negli mesi scorsi, tra i responsabili dell'impresa Ekorec srl, affidataria del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti del Comune di Vitorchiano, e i gestori delle utenze commerciali coinvolte.

Nel permettere l'attuazione di tutti i servizi programmati, riveste un ruolo fondamentale l'apertura del nuovo centro di raccolta comunale, avvenuta nella scorsa estate e molto utilizzato dai cittadini fin da subito.

“Nei prossimi giorni - precisa il consigliere delegato all’ambiente Marco Salimbeni - il nuovo servizio relativo al centro storico sarà puntualmente monitorato, allo scopo di apportare i correttivi che dovessero eventualmente rendersi necessari. Prosegue quindi senza sosta l'impegno dell'amministrazione per un servizio di raccolta efficiente e adeguato alle esigenze di tutti, a tutela dell'ambiente e del decoro di Vitorchiano”.