Lunedì 13 Novembre 2023, 00:02

L’obiettivo è triplice: tenere pulita la città, soprattutto nelle aree della movida, aumentare il livello della raccolta differenziata, togliere i cassonetti stradali, che nelle zone centrali come nelle periferie sono un affronto al decoro. Per migliorare la qualità del servizio di raccolta, Ama si appresta a rilanciare le isole ambientali, in versione riveduta e corretta rispetto al passato, per venire incontro alle attuali necessità (in primis alzare i livelli di riciclaggio dei materiali). Qui, famiglie e negozi, dovranno conferire tutta la loro spazzatura.

Soprattutto la municipalizzata di via Calderon de La Barca ha deciso di avviare la sperimentazione di questo progetto - poi da estendere in altre parti della Capitale - in un quartiere tra i più problematici sul fronte della pulizia: il Pigneto. Qui la grande maggioranza degli esercenti è composta da bar e ristoranti, presi letteralmente d’assalto nel fine settimana. Il territorio, poi, si articola in un reticolo di strade strette, che rallentano il lavoro dei camion nelle attività di ritiro. Senza dimenticare che i residenti - l’ultima volta è successo a ottobre - spesso si lamentano di dover fare lo slalom tra i rifiuti, quando camminano sui marciapiedi.

L’INIZIO

L’azienda vuole avviare la sperimentazione all’inizio del 2024, appena terminate tutte le attività di pulizia legate alle festività natalizie. Se questa porterà i risultati sperati, si esporterà il modello in tutte le aree dove la raccolta stradale registra criticità. In quest’ottica, si guarda a Torpignattara, Monti (dove sono state già allestite le prime isole ecologiche), la Balduina o piazza Bologna.

Come detto, è stato scelto proprio il Pigneto, dove operano ditte esterne impegnate nel ritiro di organico, carta, plastica e vetro prodotti dai locali; c’è la parte dei villini servita dal porta a porta domestico; senza dimenticare i secchioni in plastica per la differenziata nelle altre vie del quartiere. Nel progetto che i vertici di Ama stanno ultimando, il primo passo è togliere tutti i cassonetti stradali. Parallelamente saranno allestite isole ecologiche nei punti nevralgici di quest’area (per esempio, potrebbero essere nei pressi di piazza Malatesta o di piazza Nuccitelli), dove sia i residenti sia i titolari dei locali porteranno i loro rifiuti. Si potrà accedere a questi spazi in più ore della giornata. E per motivi sanitari e di decoro le aree saranno delimitate con pannelli protettivi e svuotate più volte al giorno.

Per la municipalizzata questa forma di conferimento comporta fortissimi cambiamenti di natura organizzativa. In primo luogo le isole saranno presidiate 24 ore su 24, con addetti che controlleranno se gli utenti hanno separato la loro spazzatura come si deve. In caso contrario, cittadini e negozianti saranno costretti a tornare a casa per dividere i materiali nel modo giusto. Verificando, di fatto, ogni singolo sacchetto, l’azienda punta in questo modo ad aumentare i livelli di differenziata, che in questa fase oscilla tra il 45 e il 46 per cento dei rifiuti totali e che in futuro deve salire. Anche perché la stessa Ama, in ottica di economia circolare, vuole trasformare questi materiali nei futuri impianti (come multimateriali e biodigestori) da affiancare al termovalorizzatore di Santa Palomba.

Ma sono attesi benefici anche sul versante logistico: senza più dover svuotare i cassonetti in maniera così capillare, i camion faranno meno giri di raccolta e l’azienda potrà concentrare i mezzi su aree dove è maggiore la produzione di rifiuti. E visto che nelle isole anche scaricheranno negozianti ed esercenti, Ama chiederà alle ditte private ore impegnate sul porta a porta delle utenze non domestiche di collaborare alle attività di pulizia.