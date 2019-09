Viterbo, alla Stella Azzurra è l'ora del Memorial Rotelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il PalaMalè riapre le porte al basket giocato. Dopo tre mesi di stop il basket maschile torna protagonista con l'ormai tradizionale "Memorial Ugo Rotelli", manifestazione organizzata dalla Stella Azzura giunta alla sua quarta edizione e che prenderà il via questo pomeriggio.Un quadrangolare dedicato a un personaggio storico della pallacanestro viterbese che tanto ha dato al basket della città dei Papi sia come giocatore della Libertas Viterbo che come allenatore della Garbini, lasciando il suo indelebile ricordo in tutti quelli che amano la palla a spicchi.A sfidare l'Ortoetruria arriveranno due compagini di serie C silver, la Vis Nova Roma e la Scuola Basket Roma e la Cestistica Civitavecchia, avversaria da anni in C in gold della Stella Azzurra. Si partirà oggi alle 17 con il match tra Civitavecchia e Vis Nova; primo appuntamento con la nuova Stella Azzurra alle 19 nella partita che la vedrà opposta alla Scuola basket Roma di Roberto Castellano.Nel roster di Fanciullo saranno assenti in questo fine settimana sia Rogani, per i postumi di unrisentimento muscolare, che Berto infortunatosi in allenamento. Insieme a Meroi, Baldelli, Piazzollae Navarra, tutti gli altri saranno in campo, compresi i nuovi arrivati Price, De Gregorio, Pebole e Rubinetti, oltre il rientrante Casanova e l'under Lapo Cecchini. Per la prima volta con la maglia biancostellata della prima squadra anche i giovanissimi Giorgio Arelli e Federico Taurchini.Il torneo si concluderà domani, con la gara per il terzo e quarto posto alle 17 e la finalissima fissata per le ore 19.