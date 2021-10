Serra di marijuana in una terrazza del centro storico, in manette una ragazza

Martedì 5 Ottobre 2021, 15:19

Serra di marjuana in una terrazza del centro, arrestata una ragazza. I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Viterbo hanno effettuato una serie di servizi di osservazione, in una zona del centro in cui su una terrazza era presente una piccola piantagione di marijuana. Le piante, visibili anche dalla strada, sfioravano i 2 metri.

I carabinieri si sono organizzati per individuare l’appartamento di cui era pertinente la terrazza e hanno eseguito una perquisizione. Al termine i carabinieri hanno sequestrato 8 piante di marijuana messe in forma di serra sul terrazzo di una giovane donna, che le coltivava. Hanno poi sequestrato anche un bilancino di precisione, oltre ad altro materiale per confezionare le dosi e alcuni grammi di marijuana già confezionati.

La donna è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio.