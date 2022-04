Sabato 16 Aprile 2022, 07:10

Un weekend pasquale di libera uscita, ma con numerosi controlli. Quella appena iniziata è la prima festa in cui si potrà viaggiare e uscire senza troppe restrizioni da covid. La prima dalla pandemia in cui riprendono le celebrazioni religiose aperte al pubblico e con flussi turistici degni di nota. Moltissime le partenze e tanti gli arrivi nel capoluogo e non solo.

Le forze dell’ordine per evitare che “la libera uscita” possa causare disagi hanno preparato un piano di controllo con servizi rafforzati su tutto il territorio. Al lavoro ovviamente carabinieri, polizia, finanza e polizia locale che per tre giorni vigileranno attentamente sugli spostamenti. «L’attività di prevenzione e controllo - spiega la Questura - è stata potenziata. Alle attività dell’ufficio prevenzione generale saranno affiancate quelle della Polstrada e delle polizia ferroviaria che monitoreranno le arterie principali e le stazioni della provincia. Tutto questo mentre resta fermo il nostro impegno per l'emergenza Ucraina, continuiamo infatti a dare supporto ai tanti profughi in arrivo nel nostro territorio».

Il potenziamento in atto riguarderà non solo il monitoraggio dei consistenti flussi turistici e il conseguente traffico ma anche le celebrazioni religiose che si svolgeranno in questi giorni. Da due anni le manifestazioni erano state o annullate totalmente o contingentate, già da ieri invece tutte sono aperte al pubblico. «Ovviamente controlliamo anche che le norme anticovid ancora in atto non siano violate - afferma ancora la Questura -. Alcune regole sono ancora in vigore, come l’uso della mascherina nei luoghi chiusi e il divieto di assembramento. Ed è bene non dimenticarlo».

Resta anche l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione in alcuni luoghi, compresi quelli di culto. Tanti i servizi messi in campo anche dall’Arma dei carabinieri. Numerosi i servizi di ordine pubblico pianificati per le funzioni religiose per evitare che nei giorni di festa, nei luoghi della movida, ci sia troppo assembramento. I carabinieri, proprio per questi giorni di Pasqua, hanno anche predisposto servizi di controllo, in alcuni quartieri della città, contro i furti.

Molti viterbesi hanno infatti scelto di partire per altre mete, i carabinieri vigileranno e faranno attività di prevenzione proprio per evitare che vengano messi in atto furti alle loro dimore. I punti principali di controllo resteranno, ovviamente, i luoghi del centro storico e le vie di accesso alla città. Va ricordato infatti che ancora non è stato detto addio al certificato verde, ancora richiesto per salire su aerei, navi e treni e per entrare in discoteca, al cinema o a teatro. Così anche per mangiare al ristorante al chiuso. Dove invece non servirà più il pass sono gli alberghi, i musei e i parchi giochi.