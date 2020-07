Ondata di caldo, anche Viterbo tra le città italiane da bollino rosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Viterbo tra le città italiane da bollino rosso per il caldo record. Le ondate di calore incombono sull'Italia e domani allerta 3 (livello più elevato che indica condizioni di emergenza) è previsto in 10 città: Bologna, Bolzano, Campobasso, Rieti, Roma, Torino, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara.A queste si aggiungeranno dopodomani, primo agosto, Brescia, Latina, Verona e Viterbo, portando a 14 le città al massimo livello di allerta caldo. Sono i dati Sistema nazionale sullaprevisione delle ondate di calore del ministero della Salute, che elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.Tra le città monitorate in tutta Italia c'è anche il capoluogo della Tuscia, insieme a Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti e Roma. «Quest'anno - scrive il ministero sul suo portale - la pianificazione delle attività di prevenzione è particolarmente rilevante in relazione all'epidemiaCovid-19 e alla sua evoluzione nei prossimi mesi».