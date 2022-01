Tragedia sulla strada provinciale Cimina, trovato morto imprenditore 50enne di Marta

E' stato trovato morto nel suo furgoncino. La tragedia, con aspetti ancora tutti da chiarire, questa mattina sulla strada provinciale Cimina tra Ronciglione e Viterbo.

Un cinquantenne, Mirco Pieretti, per cause ancora in corso di accertamento, è stato trovato senza vita mentre sedeva ancora sul lato del guidatore del suo furgone. A fare la scoperta il 118 e i carabinieri, allertati dai familiari che non lo sentivano da qualche ora. Per lui, all'arrivo dei sanitari non c'è stato più niente da fare. Tra le cause anche quella del suicidio.

L'uomo, un imprenditore del comparto alimentare, sarebbe originario di Marta e con un'attività commerciale a Caprarola.