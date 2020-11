Viterbo, furti seriali nelle auto in sosta: braccialetto elettronico per il ladro

Arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per un maghrebino di 37 anni, residente a Viterbo.

Sulla base dell’attività di ricostruzione, compiuta dalla polizia, l'uomo è stato indagato per l’ipotesi di reato di furto aggravato, per aver commesso, in cinque episodi tra luglio e settembre 2020, furti su auto in sosta nel centro storico viterbese.

Per tali fatti, presentata richiesta di misura cautelare da parte del pm, il gip ha disposto il provvedimento di arresti domiciliari, eseguito dal personale della Squadra Mobile.

