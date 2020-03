Virus, oggi il record di contagi nel Viterbese: più 19. Il totale sale a 135

Record di nuovi contagi oggi nel Viterbese: 19 nuovi casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati oggi dal Policlinico Gemelli alla Asl di Viterbo. I pazienti, tutti in isolamento domiciliare fiduciario o in regime di ricovero, sono così distribuiti sul territorio: 7 nel comune di Acquapendente, 2 a Marta, 2 a Vitorchiano, 1 a Montefiascone, 1 a Grotte di Castro, 1 a Ronciglione, 1 a Oriolo Romano, 1 di Blera, 1 di Capranica, 1 Tuscania e un paziente residente fuori provincia, ma ricoverato nel reparto di Malattie infettive di Belcolle. In totale i casi accertati , residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 135, di cui 5 accertati in strutture extra Asl.

Sedici dei nuovi casi risultati positivi stanno trascorrendo la convalescenza nella propria abitazione, gli altri tre sono ricoverati presso il reparto di Malattie infettive. Nella lista odierna figura un ulteriore operatore sanitario del Laboratorio analisi di Belcolle, per un totale di 12. A questi pazienti, accertati direttamente dal Team operativo della Asl di Viterbo, occorre aggiungerne un altro, già comunicato alla cittadinanza dal Comune di Orte, attualmente ricoverato presso l’ospedale di Terni.

Il Team operativo Coronavirus, tramite i professionisti psicologi che operano al suo interno, ha già informato i cittadini interessati circa l’esito dei tamponi eseguiti e, al contempo, ha prontamente avviato il lavoro di ulteriore definizione della catena epidemiologica dei contatti stretti, con la determinante partecipazione delle Amministrazioni locali.

Ultimo aggiornamento: 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA