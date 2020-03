Viterbo, all'ospedale contagiati 11 sanitari del laboratorio analisi. Oggi altri 16 positivi, il totale sale a 115

A Belcolle scoppia il caso del laboratorio analisi, dove tra ieri e quella oggi sono risultati positivi al Covid-19 ben 11 operatori sanitari, al momento in convalescenza nella loro abitazione. Il Team operativo Coronavirus sta ricostruendo la catena dei contatti stretti degli operatori, al fine di definire un chiaro link epidemiologico con i casi precedentemente comunicati. Tutte le azioni di prevenzione sono state già messe in atto: sanificazione degli ambienti, attivazione degli isolamenti domiciliari fiduciari, esecuzione dei tamponi.

La Asl sta valutando tutte le soluzioni di riorganizzazione dell’unità operativa. Di positivo, c'è la circorstanza per cui la struttura non ha un rapporto diretto con l’utenza. Le attività saranno rimodulate in base al personale presente in servizio e non infettato.

Intanto, quella di oggi è una domenica nera per i contagi nella Tuscia. Dopo il boom di ieri con 16 nuovi casi, il coronavirus segna un'ulteriore avanzata della stessa portata di 24 ore fa. Dei 16 ulteriori positivi, già tutti in isolamento domiciliare fiduciario o in regime di ricovero, 6 sono cittadini residenti a Tuscania, 4 a Viterbo, 1 a Montefiascone, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Cellere, 1 a Orte, 1 a Vetralla e 1 Tarquinia. Un incremento anche a livello territoriale, con Cellere e Orte che entrano nella lista nera, mentre sinora erano stati graziati dal Covid-19. Particolare apprensione per il caso di Tuscania che raggiunge i 22 contagiati. Per quanto riguardai nuovi, 5 dei sei casi accertati appartengono a due nuclei familiari già in isolamento domiciliare, noti e attenzionati dal Toc. L’ultimo è un operatore sanitario.

Sul totale, tredici dei nuovi stanno trascorrendo la convalescenza nella propria abitazione, gli altri tre sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive di Belcolle. A questi pazienti, accertati direttamente dal Team operativo della Asl di Viterbo, occorre aggiungerne altri due, già comunicati alla cittadinanza dagli enti locali, la cui positività e stata verificata all’interno della rete dei laboratori della Regione Lazio. Un cittadino è residente a Bassano in Teverina, l’altro nel comune di Vignanello. In totale i casi, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 111, più i 4 casi accertati in strutture extra Asl (uno è il pazeinte di Gradoli ricoverato a Perugia, un'altra la donna di Castiglione in Teverina che è a Terni). Il totale complessivo sale quindi a 115 malati.

Per la totalità dei casi, il Team operativo coronavirus (Toc) è al lavoro, in collaborazione con gli enti locali, per approfondire la rete dei contatti, al fine di contenere la diffusione del virus e di porre in essere tutte le misure di prevenzione e di esecuzione dei test ritenuti necessari. Dei 108 tamponi eseguiti nelle strutture ospedaliere o dal Toc, nell’ultima tranche di visite a domicilio effettuate in tutta la provincia di Viterbo, la percentuale di referti di positività si è attestata al 15,09%, ancora in flessione rispetto al 17,5% di ieri.

Ultimo aggiornamento: 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA