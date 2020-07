Viterbo, Fratelli d'Italia apre la crisi in Comune: abbandona la giunta contro Fondazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' crisi a palazzo dei Priori. Stamattina gli assessori di Fratelli d'Italia hanno abbandonato la giunta, riferendo agli altri colleghi e al sindaco Giovanni Arena che non avrebbero votato, ora e in futuro, le delibere proposte da Fondazione.I meloniani sono rappresentati da Laura Allegrini (lavori pubblici e centro storico) e Marco De Carolis (cultura e sport), mentre in quota Fondazione sono Alessia Mancini (sviluppo economico) e Paolo Barbieri (tributi e patrimonio). Al momento di discutere gli atti proposti nel caso specifico da Barbieri, Allegrini e De Carolis si sono alzati e se ne sono andati.La protesta nasce probabilmente dalla posizione assunta dal consigliere Sergio Insogna sulla piscina, ieri in commissione. Ma ci sono anche dei precedenti sulle delibere riguardanti ztl ed eventi estivi, non votate nelle scorse settimane da Fondazione. Adesso bisogna vedere quale piega prenderà la situazione