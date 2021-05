30 Maggio 2021

di Massimo Chiaravalli

(Lettura 2 minuti)







«Hanno dato i numeri al lotto. Quando non si sanno le cose, meglio stare zitti ed evitare figuracce». Alvaro Ricci, capogruppo del Pd, ha letto il consuntivo approvato negli ultimi giorni dalla giunta e ha confrontato gli annunci con le cifre: «Avevano promesso circa oltre 9 milioni di interventi da finanziare con l’avanzo di amministrazione: è appena la metà».

L’atto che ha ricevuto il via libera dagli assessori del sindaco Giovanni Arena, secondo Ricci, mostra il fianco. «Dal consuntivo – dice - emergono le cifre, non le chiacchiere: l’avanzo di amministrazione è di soli 4,6 milioni: 3,9 di spesa corrente e 700 mila euro destinati agli investimenti». Cosa c’è che non va? «Durante l’approvazione del bilancio sono stati annunciati interventi e impegni da sostenere con l’avanzo per oltre 9 milioni. Li avevano comunicati il sindaco e il suo ex assessore al bilancio, Enrico Maria Contardo. Questo ci fa riflettere in che mani siamo messi».

Ricorda i conti, il capogruppo del Pd: «Arena – continua - aveva promesso 3 milioni per ulteriori interventi sulle strade e 1,5 per coprire i certificati antincendio nelle scuole, dopo aver bocciato il nostro emendamento. Contardo invece 500 mila euro per l’affitto di nuovi mezzi per la Francigena. Inoltre, sempre dall’avanzo si dovrebbero prendere i fondi per i nuovi interventi contenuti nelle linee guida sull’appalto dei rifiuti, che prevedono un incremento di circa 600 mila».

Infine, sempre da qui si deve attingere per importanti opere pubbliche, «come la bretella che collega il semianello con Santa Barbara. Già con questi siamo a 7-8 milioni, ma mancano altri interventi. Come si fa a fare certi annunci? Danno i numeri al lotto. Avere milioni in avanzo è la certificazione del fallimento dell’amministrazione, ma al di là di questo, se non sanno quanto sarà stiano zitti. Sono soldi impegnati a chiacchiere, è l’ennesima figuraccia. Ammesso che i 4,6 siano tutti disponibili, perché quei soldi – conclude Ricci - in via prioritaria vanno utilizzati per le urgenze. E in piedi abbiamo contenziosi importanti».