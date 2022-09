Lancia due molotov in un appartamento e fugge all'estero, arrestato in Spagna. I carabinieri del comando provinciale di Viterbo, alla vigila di Ferragosto 2021, intervenivano nel centro storico dove si erano sviluppate delle fiamme in uno stabile di due piani, composto da altrettanti appartamenti.

Le successive indagini, condotte dal Nucleo Investigativo, hanno permesso di stabilire preliminarmente che l’incendio era di natura dolosa, innescato da due ordini incendiari artigianali (due bottiglie molotov), lanciati contro lo stabile e che il gesto era stato preceduto dall’irruzione all’interno dell’appartamento occupato da una coppia del luogo.

I militari, attraverso un’articolata indagine, riuscivano ad indentificare l’autore dell’azione intimidatoria ed a ricostruire il movente, un regolamento di conti per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori, la Procura di Viterbo chiedeva ed otteneva, nel marzo del 2022, dal gip, l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo perché gravemente indiziato dei delitti di fabbricazione di materiale esplosivo, porto sulla pubblica via di materiale esplosivo, minaccia aggravata, danneggiamento seguito da incendio e furto in abitazione aggravato.

Il destinatario del provvedimento restrittivo si sottraeva all’arresto, rifugiandosi all’estero. Per tale motivo, il gip, su richiesta della Procura di Viterbo, emetteva un mandato di arresto europeo.

Negli scorsi giorni, in Spagna, il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, ha comunicato che, in collaborazione con i collaterali organismi esteri, a seguito di precise indicazioni fornite dal Nucleo Investigativo di Viterbo per la sua localizzazione, è stata rintracciata ed arrestata la persona ricercata che, dopo le previste procedure, sarà estradata in Italia.