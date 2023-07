Domenica 16 Luglio 2023, 06:25

Aggressioni, furti e vetrine spaccate. E tutto in una notte. Venerdì complicato quello appena trascorso. Nel centro storico di Viterbo, nel quadrante che comprende il Corso e via Matteotti, in appena poche ore, è accaduto di tutto. Nonostante la presenza massiccia di forze dell’ordine messe in campo per contrastare la microcriminalità e la movida violenta.

Intorno alle 22,30 un giovane è stato accoltellato a una mano da un trentenne viterbese, in evidente stato alterato, che pochi secondi prima aveva aggredito la fidanzata della vittima. In base a quanto ricostruito il 32enne si sarebbe avvicinato alla ragazza, forse per derubarla, ma davanti alle sue resistenze avrebbe iniziata a picchiarla. La ragazza avrebbe cominciato a urlare, attirando l'attenzione del fidanzato che si era allontanato di poco da lei. Il ragazzo è tornato subito da lei per difenderla, ma quando si è avvicinato è stato ferito alla mano con un coltello che l'aggressore avrebbe avuto in mano. L’aggressione è avvenuta sotto gli occhi di diverse persone che stavano trascorrendo il venerdì sera in centro. Le stesse che avrebbero subito allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri arrivati sul posto hanno parlato con le due vittime e iniziato la cacciata all’aggressore. Il 32enne è stato individuato poco dopo, si tratterebbe di un viterbese già noto alle forze dell’ordine. L’uomo quando è stato fermato dai militari aveva ancora con sé il coltello. Il ragazzo accoltellato è stato portato in ospedale per la ferita riportata alla mano. I carabinieri hanno ascoltato molti dei presenti per ricostruire l’accaduto. Non solo testimonianze verbali ma anche quelle estrapolate dalle telecamere di sorveglianza cittadina che potrebbero aver ripreso l’intera scena.

Pochi minuti prima in via Matteotti, a poca distanza dall’accoltellamento, un uomo è stato visto sfondare la vetrina di un'agenzia di recupero crediti e scappare con fascicoli e documenti. Un'altra donna avrebbe denunciato il furto del cellulare. Del furto all'agenzia di via Matteotti se ne sta occupando la polizia locale che ieri mattina ha eseguito i primi rilievi e allertato la scientifica nell’agenzia infatti sarebbero state trovate diverse tracce di sangue. L’uomo per entrare, rompendo la vetrina, deve essersi ferito.

La segnalazione del danneggiamento e relativo furto sarebbe stata fatta da un testimone oculare venerdì sera, ma la maggior parte delle forze dell’ordine erano al lavoro sull’accoltellamento o impegnate nei servizi rafforzati di controllo, motivo per cui solo ieri mattina sono stati fatti i primi rilievi. Anche in questo caso un aiuto agli investigatori potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso il ladro intento a lasciare l’agenzia con i documenti rubati.