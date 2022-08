Mercoledì 10 Agosto 2022, 05:40

Dario D'Ambrosio è ufficialmente un nuovo giocatore della Carrarese, mentre si raffredda l'interesse dei toscani per Emilio Volpicelli. Nonostante il capitano della scorsa stagione avesse già abbandonato la Viterbese da qualche giorno, l'annuncio dell'approdo di D'Ambrosio alla Carrarese è stato dato in contemporanea dalle due società solamente ieri mattina. Il difensore ritrova così l'ex tecnico gialloblù Alessandro Dal Canto, che lo aveva già allenato a Siena e che proprio la scorsa stagione lo aveva voluto fortemente alla Viterbese.

Il giocatore, classe 1988, lascia quindi la squadra gialloblù dopo una sola stagione nonostante la scorsa estate avesse siglato un contratto biennale. Nel campionato passato ha messo insieme 35 presenze e 5 reti raggiungendo tra l'altro la migliore quota realizzativa della sua lunga carriera. Già nelle prime uscite di questa stagione, il giocatore non era mai stato schierato con la formazione scesa in campo dal primo minuto, visto che la Viterbese ha preferito fare scelte diverse ingaggiando altri difensori quali l'argentino ex Catania Monteagudo e l'ex Fidelis Andria Christian Riggio.

Al momento, quella relativa al trasferimento di D'Ambrosio, resta l'unica operazione conclusa tra Viterbese e Carrarese. visto che si è raffreddato l'interesse della società apuana per Emilio Volpicelli dopo che la Viterbese lo ha dichiarato incedibile. I dirigenti della società di via della Palazzina hanno infatti ribadito più volte che l'attaccante resterà al centro del progetto gialloblù anche per questa stagione. Dopo il recente infortunio, le condizioni di Volpicelli verranno valutate proprio in occasione del test in programma sabato prossimo contro il Siena.

L'allenamento congiunto contro la squadra bianconera, inizialmente programmato a Viterbo, verrà invece disputato a Canepina. Viste le brutte condizioni in cui versa al momento il manto erboso dello stadio Enrico Rocchi. Intanto la LegaPro ha annunciato che la prima giornata di campionato si disputerà il prossimo 4 settembre, visto che il 25 agosto il Consiglio di Stato discuterà il ricorso contro l'esclusione dal campionato del Campobasso.