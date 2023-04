Domenica 16 Aprile 2023, 06:00

La mission impossible deve diventare possibile, se la Viterbese vuole sperare ancora nei playout. Torre del Greco ore 17,30, in uno stadio che sarà una bolgia tinta di rosso, e anche con diverse assenze importanti, la squadra gialloblu deve assolutamente fare il risultato contro la Turris.

La società campana, per invitare il pubblico a venire ad incitare la squadra verso una vittoria che garantirebbe la salvezza diretta senza i playout, ha adottato prezzi popolari e chiesto ai tifosi di indossare maglie rosse. La Viterbese però dovrà essere più forte delle assenze e dell’ambiente. Con un punto oggi e poi giocandosi tutto nella partita casalinga di domenica prossima contro la Virtus Francavilla, la squadra gialloblù sarebbe sicura di disputare i playout solo dopo aver ricevuto indietro i due punti di penalizzazione. Ottenendo oggi i 3 punti e poi vincendo l’ultima della stagione regolare, la Viterbese sarebbe sicura di disputare i playout anche senza aspettare il verdetto del collegio di garanzia del Coni sui 2 punti di penalizzazione. La squadra è partita ieri alle 15 alla volta della Campania e la società ha scelto di nuovo il silenzio, visto che come era già accaduto al termine del derby di sabato scorso contro il Monterosi, il tecnico Giovanni Lopez non ha rilasciato dichiarazioni.

La Viterbese dovrà rinunciare all’attaccante Sulayman Jallow, che è stato squalificato per un turno dopo l’ammonizione ricevuta nello scorso turno di campionato, ed anche al centrocampista Domenico Mungo che non ce la fa a recuperare dopo l’infortunio subito contro il Monterosi dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo. Assente per infortunio anche il giovane centrocampista Simone Andreis. In attacco giocherà Alessandro Polidori, mentre a centrocampo dovrebbe ritrovare la maglia da titolare Antonino Barillà anche lui ormai recuperato dopo il recente infortunio.

Nessun cambiamento in difesa, dove davanti all’estremo difensore Luca Bisogno giocherà il collaudato trio formato da Riggio, Ricci e Monteagudo. Assenza importante anche per i Corallini che dovranno rinunciare al centrocampista Enrico Zampa che è infortunato. Il tecnico campano Gaetano Fontana ha caricato tutto l’ambiente alla vigilia della gara. «Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico che parteciperà in maniera copiosa a questa gara. La posizione della Viterbese - ha detto - è sicuramente molto più delicata della nostra per questo troveremo una squadra che verrà con l’intenzione di fare risultato».

COSÌ IN CAMPO

Turris (3-5-2): Fasolino; Rizzo, Miceli, Frascatore; Haoudi, Franco, Taugordeau, Acquadro, Contessa; Giannone, Maniero. A disp. Perina, Antolini, Vitiello, Boccia, Finardi, Ercolano, Maldonado, Schirò, D’Alessandro, Guida, Longo. All. Gaetano Fontana.

Viterbese (3-5-2): Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Pavlev, Megelaitis, Barillà, Mastropietro, Devetak; Polidori, Marotta. A disp. Dekic, Rabiu, D’Uffizi, Mbaye, Nesta, Marenco, Semenzato, Ingegneri, Capparella, Montaperto. All. Giovanni Lopez.

Arbitro: Mario Saia di Palermo.