Mercoledì 12 Aprile 2023, 05:30

Tra infortuni, rientri e squalifiche la Viterbese ha iniziato ieri a preparare la difficile partita contro la Turris, veramente l’ultima spiaggia per continuare a credere nei playout. Domenica prossima a Torre del Greco rientra il difensore argentino Juan Monteagudo, che sabato scorso contro il Monterosi era assente per squalifica.

A questo punto il tecnico Giovanni Lopez dovrebbe presentare la difesa titolare formata da Riggio, Ricci e appunto Monteagudo. In Campania non ci sarà invece l’attaccante Sulayman Jallow, che dovrà scontare un turno di squalifica dopo l’ammonizione di sabato sera. La punta era entrata in diffida dopo il cartellino giallo nel primo tempo della partita di Potenza. L’altra discutibile ammonizione, ricevuta poi nella ripresa ha fatto scattare la squalifica per espulsione, ma non ha tolto la diffida, che poi si è tramutata appunto in squalifica dopo l’altro giallo rimediato sabato sera.

Sul terreno di gioco campano domenica prossima al suo posto dovrebbe giocare Alessandro Polidori, con il giovane Simone D’Uffizi, che diventerebbe il primo cambio per quello che riguarda il reparto offensivo. A centrocampo sono due i giocatori da monitorare, si tratta del giovane Simone Andreis, che si è nuovamente infortunato la settimana scorsa dopo essere rientrato contro la Gelbison, e Domenico Mungo, uscito dal terreno di gioco dopo meno di dieci minuti dal suo ingresso all’inizio della ripresa sabato sera contro il Monterosi.

Quest’ultimo resta veramente in forte dubbio, purtroppo, in vista della partita di domenica. Nonostante la difficile situazione di classifica i tifosi della Viterbese non abbandonano comunque la squadra e stanno quindi organizzando un pullman per seguire la formazione allenata da Giovanni Lopez a Torre del Greco.

Qui la Viterbese troverà un avversario molto motivato per cercare quella vittoria che potrebbe consentirgli di arrivare alla salvezza diretta senza passare dai playout. Proprio per questo, la società campana sta pensando di adottare prezzi popolari proprio per far sì che gli spalti siano gremiti per incitare la squadra in quella che è anche l’ultima partita casalinga del campionato. Vincendo nello scorso turno una gara fondamentale in casa dell’Avellino, la formazione di Torre del Greco ha guadagnato tre punti importantissimi nella lotta per non retrocedere.