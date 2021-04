30 Aprile 2021

di Paolo Graziotti

(Lettura 3 minuti)







"Lo store è solo il punto di partenza, abbiamo in cantiere tanti altri progetti. Ripartiamo da Baschirotto, Murilo e Bensaja che sono qui con noi. Per quanto riguarda il ritorno dei tifosi allo stadio, appena sarà possibile, sono fiducioso perché vedo entusiasmo attorno alla squadra e quindi penso che la gente tornerà allo stadio Enrico Rocchi".

Queste le parole del presidente gialloblù Marco Romano, che ieri sera ha tagliato il nastro per l'inaugurazione del primo store gialloblù, sito in via Vittorio Venetoa Viterbo. In cantiere c'è anche l'allestimento dinuno store ancora più grande. Per quello che riguarda la squadra, non ci sarà nessun ritorno, da parte degli infortunati di lungo corso, in occasione della partita di domenica prossima a Teramo valida per l'ultima giornata della stagione regolare ma ormai ininfluente per la Viterbese che ha raggiunto già da qualche giornata la salvezza matematica ma che non può più nemmeno agguantare i play-off. Non rientreranno i fatti né il difensore Toni Markic, ne Il centrocampista Simone Palermo. Entrambi sono tra l'altro in scadenza di contratto con la società di via della Palazzina e un rientro in una partita che ormai non ha alcun peso ai fini della classifica avrebbe poco senso.

Dopo tre stagioni, l'esperienza di Simone Palermo con la maglia gialloblù è giunta ormai al capolinea. Il centrocampista era arrivato alla Viterbese nell'estate 2018, nell'ultimo anno della gestione di Piero Camilli. Simone Palermo aveva poi avuto un rinnovo di contratto biennale proprio un anno dopo con l'avvento alla guida del club del presidente Marco Romano. In queste due stagioni la sua esperienza è stata però spesso costellata da infortuni, anche se durante questi ultimi mesi aveva cominciato a giocare con continuità dando un buon contributo al raggiungimento della salvezza. Nel mercato di riparazione dello scorso gennaio era stato cercato anche da Lucchese e Siena, poi era rimasto alla Viterbese. Ancora un'incognita invece il futuro del difensore Toni Markic, anche lui a scadenza dopo il contratto biennale firmato nell'estate nel 2019 dopo l'esperienza al Bisceglie. Il giocatore ha fatto bene l'anno scorso, ma soprattutto quest'anno quando, con l'avvento sulla panchina gialloblù di Roberto Taurino, ha giocato stabilmente come centrale nella difesa a quattro prima al fianco di Mbnde e poi vicino a Camilleri. Toni Markic si è reso tra l'altro provvidenziale anche in zona gol, soprattutto sulle palle inattive. È stato suo ad esempio, il gol che decise proprio la partita contro il Teramo nell'ultima giornata del girone d'andata che regalò alla Viterbese la prima vittoria allo stadio Enrico Rocchi di questo campionato. Nelle prossime settimane potrebbe esserci un incontro con la società per valutare se il futuro del difensore sarà ancora con la maglia gialloblù o meno. Viterbese tornerà ad allenarsi nella giornata di oggi ed effettuerà poi l'allenamento di rifinitura sabato in vista della partita di Teramo programmata per le 20,30 di domenica