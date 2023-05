Martedì 9 Maggio 2023, 06:00

La Viterbese crede di poter giocare i play-out con i cugini del Monterosi e il presidente gialloblù Marco Romano torna a parlare per ribadirlo.

Il numero uno di via della Palazzina guarda con fiducia alla discussione in programma domani al Collegio di Garanzia del Coni, che potrebbe restituire alla formazione gialloblù i due punti in classifica tolti lo scorso 18 gennaio oppure confermare la retrocessione arrivata in occasione dell’ultima giornata di campionato lo scorso 23 aprile e quindi mettere una pietra tombale sulla stagione. «Io sono ottimista in vista della sentenza di mercoledì - ha affermato Romano - perché, come ho sempre detto, abbiamo pagato tutto, comprese quelle due rate esigue, non regolamentate dalle Noif e sospese dallo Stato. Quando l’ente sportivo non pone regole mi sembra ovvio che valga quanto fissato dallo Stato. Sono sicuro che la giustizia prevarrà e potremo giocarci la salvezza sul rettangolo verde».

Il contendere riguarda infatti il versamento in ritardo di due rate degli scorsi mesi di luglio e agosto riguardanti un piano di rientro dell’Agenzia delle Entrate per un totale di circa 11.600 euro di cui solamente una piccola parte riguardava l’Inps.

Intanto la squadra tornerà oggi ad allenarsi ed il tecnico Giovanni Lopez continuerà a recuperare anche i giocatori leggermente acciaccati per poterli avere tutti a disposizione in vista dell’eventuale play-out con il Monterosi. Sulla via del recupero ci sono ormai l’esterno destro Gianmarco Nesta, che aveva saltato a causa di un lungo infortunio praticamente quasi tutta la seconda parte della stagione ed anche il giovane fantasista Simone D’Uffizi che la settimana scorsa aveva accusato un leggero risentimento muscolare. In crescita anche la condizione del centrocampista Antonino Barillà, la cui esperienza potrebbe risultare fondamentale per ben figurare nell’eventuale spareggio per la salvezza.

Il presidente Romano torna ancora sulla salvezza raggiunta dalla Primavera 2 con una giornata di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare grazie alla prestigiosa vittoria nell’ultimo turno di campionato sul terreno di gioco della Salernitana. «Sono molto felice per il risultato ottenuto dalla nostra Primavera - ha detto - portare a casa la salvezza nella seconda divisione era un obiettivo difficile da raggiungere visto il blasone delle nostre avversarie. Faccio i complimenti ai ragazzi e a tutte le persone che hanno contribuito a questa piccola, grande impresa sportiva. Ora, però, mi auguro che non sia vana».

I giovani gialloblù si erano già aggiudicati la scorsa stagione il campionato di Primavera 3 guadagnando la promozione e tenendo testa poi durante questo campionato a squadre di Serie A. La squadra gialloblù ha schierato anche elementi molto interessanti come ad esempio il bomber Daniele Capparella, prelevato in estate dalla Vigor Perconti, andato sempre in rete in queste ultime partite.