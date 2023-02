Sabato 25 Febbraio 2023, 05:45

La ricerca della quarta vittoria consecutiva per abbandonare il penultimo posto e mettere un altro mattone importante verso la salvezza. Stadio Enrico Rocchi ore 14,30: i gialloblù affrontano il Picerno in una partita che non può assolutamente apparire scontata. «Sono una squadra che gioca bene a calcio e hanno già ottenuto la salvezza a dieci giornate dalla fine - dice il tecnico Giovanni Lopez - verranno qui spensierati. Noi però dobbiamo salvarci e quindi dovrà prevalere Il nostro atteggiamento, il nostro stato d’animo e anche la nostra forza. Come dico sempre questa è casa nostra e non è di nessun altro. Lo abbiamo dimostrato contro Monopoli e Catanzaro e dovremmo farlo anche contro il Picerno, con le stesse armi che ci hanno contraddistinto in queste due partite. La squadra sta bene ed è in continua crescita come stanno mostrando i risultati, io questi progressi li vedevo anche nelle prime tre partite della mia gestione quando abbiamo subito altrettante sconfitte».

Squadra che vince non si cambia e quindi la Viterbese scenderà in campo con lo stesso modulo e gli stessi uomini che hanno giocato nelle ultime tre gare, confermato quindi Monteagudo in difesa e la coppia in attacco formata da Jallow e Marotta. A centrocampo fiducia al terzetto formato da Mungo Megelaitis e Mastropietro, proprio i due interni con i propri inserimenti hanno fatto la differenza in più di un’occasione nelle ultime partite. «In questo momento è difficile togliere qualcuno dall’undici titolare», precisa Lopez. Il difensore Andrea Ingegneri ed il centrocampista Antonino Barillà, arrivati in ritardo di condizione in occasione del mercato invernale di gennaio, stanno ormai acquisendo la forma migliore e potrebbero quindi essere impiegati nel corso della ripresa.

Torna a disposizione anche il giovane difensore Filippo Marenco dopo il lungo infortunio. Il Picerno, in occasione della partita di andata aveva una classifica peggiore della Viterbese con il proprio allenatore Emilio Longo a rischio esonero, ma si è reso poi protagonista di una rimonta incredibile che l’ha portato adesso ad occupare il sesto posto in classifica. I lucani sono una squadra che gioca molto bene, proprio per questo la partita odierna si rivelerà molto difficile per i colori gialloblù. Intanto la società di via della Palazzina comunica di aver ceduto il centrocampista Yiftach Cats alla squadra bulgara del Botev Vratsa.

COSÌ IN CAMPO

Viterbese (3-5-2): Bisogno; Riggio, Ricci, Monteagudo; Nesta, Mungo, Megelaitis, Mastropietro, Devetak; Jallow, Marotta. A disp. Dekic, Rabiu, Semenzato, D’Uffizi, Polidori, Montaperto, Marenco, Mbaye, Ingegneri. All. Giovanni Lopez.

Picerno (4-2-3-1): Albertazzi; Novella, Garcia, Pagliai, Guerra; De Ciancio, De Cristoforo; Golfo, Kouda, Ceccarelli; Diop. A disp. Rossi, Setola, Allegretto, Gonnelli, Monti, Gallo, Albadoro, Reginaldo, Esposito, D’Angelo. All. Emilio Longo.

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia.