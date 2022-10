Sabato 22 Ottobre 2022, 05:40

Non voglio e non mi aspetto cali di concentrazione, dobbiamo continuare a martellare, ad essere squadra e ad essere compatti. Dobbiamo tenere le antenne dritte, altrimenti si fanno brutte figure". Il tecnico della Viterbese Giacomo Filippi manda un avviso chiaro ai suoi giocatori. Picerno, stadio Donato Curcio ore 14,30 la formazione gialloblù affronta il delicato scontro salvezza contro la compagine lucana che sta attraversando un periodo molto complicato, con il tecnico Emilio Longo che oggi si gioca alla panchina. Dopo il netto e meritato successo sull'Avellino di martedì sera, Giacomo Filippi vuole tenere alta la tensione anche perché non fare punti nello scontro diretto di oggi vorrebbe dire ricadere nella zona calda della classifica.

"Abbiamo bisogno di punti - conferma l'allenatore - non dobbiamo mollare un pallone. Solo con questo atteggiamento abbiamo raccolto qualcosa e quindi dobbiamo continuare su questa strada". Visto che la Viterbese si appresta a disputare oggi la terza partita in sette giorni, Filippi dovrebbe applicare un po' di turnover anche se la squadra non abbandonerà il 3-5-2 che ultimamente ha dato buoni risultati soprattutto a livello di gioco con l'arretramento di Mungo sulla linea dei centrocampisti. In attacco dovrebbe essere confermata la presenza di Volpicelli, rilanciato come titolare martedì sera quando ha disputato la sua migliore partita dall'inizio della stagione. Accanto a lui dovrebbe giocare Polidori con Marotta che quindi partirebbe dalla panchina.

Probabili gli inserimenti a centrocampo di Mbaye e di Marenco in difesa. La squadra di casa finora on ha raccolto per quanto avrebbe meritato e per questo ci vorrà la migliore Viterbese per uscire dal terreno di gioco con punti pesanti. "Ho visto diverse partite del Picerno - conclude Filippi - per me è la squadra che gioca meglio in questa categoria. Ha un'identità di gioco ben precisa, è stato un po' sfortunata come ad esempio nell'ultima partita di sabato scorso a Latina dove tutto meritava meno che perdere".

La partita sarà diretta da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco che ha già arbitrato la Viterbese In diverse occasioni, l'ultima delle quali il 21 marzo 2021 quando i gialloblù hanno pareggiato con il punteggio di 1-1 sul terreno di gioco del Foggia con una rete tra l'altro di Federico Baschirotto. Proprio la partita con la squadra pugliese che attende la Viterbese domenica prossima 30 ottobre allo stadio Enrico Rocchi, inizialmente prevista alle 17,30 è stata anticipata alle 14,30.