Viterbese: il nuovo allenatore è Agenore Maurizi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenore Maurizi, è il nuovo allenatore della Viterbese. Il club di via della Palazzina, ha comunicato ufficialmente la scelta per il dopo Antonio Calabro, che proprio in queste ore è stato ufficializzato a sua volta alla guida del Catanzaro. Si chiude così la caccia al nuovo mister che dovrà guidare la Viterbese nel prossimo campionato di serie C. Nelle ultime ore era risalita la pista Sandro Pochesci, ma l'accordo con Maurizi, raggiunto nella serata di mercoledì, è stato rispettato dal presidente Marco Arturo Romano. Maurizi, che ha iniziato la propria avventura sportiva come giocatore e allenatore di Calcio a 5, vanta un lungo passato come tecnico in serie C. Cavese, Pergocrema, Viareggio, Treviso, Paganese, Ischia e Reggina, tra le altre i club allenati. Nell'ultima stagione, prima del blocco dei campionati, Maurizi ha guidato al sesto posto nel girone G di serie D, il Latina.