Viterbese-Monza 1-0: Atanasov gela Galliani al 92' e regala ai laziali la Coppa Italia

Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una beffa mai vista. La Viterbese vince 1-0 contro il Monza segnando soltanto al 92’, in pieno recupero. Così la Coppa Italia va alla formazione laziale, che al Brianteo nella finale di andata aveva perso 2-1. Una beffa anche per la famiglia Berlusconi e Adriano Galliani, che speravano di regalare il primo successo, da quando si sono insediati nel club, ai tifosi del Monza. Crolla nel finale la squadra di Christian Brocchi, che resiste nel primo tempo, creando diverse occasioni, ma subendo nella ripresa.Fino al gol della Viterbese, che fa esplodere la panchina dei laziali, bravi a conquistare la prima Coppa Italia di Serie C, qualificandosi ai playoff di Lega Pro, dopo la sconfitta nella finale della scorsa stagione contro l’Alessandria. La Viterbese ha il merito di averci sempre creduto, mentre il Monza può recriminare per aver regalato agli avversari il secondo tempo. Decisivo è così il gol del bulgaro Atanasov, che in scivolata batte Sommariva ribaltando così il risultato dell’andata.Al Monza resta la disperazione per la grande occasione sperata, mentre la famiglia Berlusconi e Adriano Galliani sono costretti a salutare la prima vittoria della loro gestione. A dimostrazione di quanto sia davvero difficile e ostica la Serie C.Salvatore Riggio