Sabato 19 Novembre 2022, 05:15 - Ultimo aggiornamento: 06:00

Il Crotone poco più di 18 anni dopo. La Viterbese pesca il Vicenza nei quarti di finale di Coppa Italia, ma la testa è alla partitissima di domani contro la squadra calabrese e a via della Palazzina sorge una domanda spontanea. Che fare se la formazione guidata da Emanuele Pesoli domani compie l’impresa e batte il Crotone? Probabilmente il tecnico sarebbe confermato alla guida della prima squadra. Anche ieri la questione del nuovo allenatore è stata affrontata in società, ma è stata confermata la linea di tornare a prendere una decisione definitiva sull’argomento solamente a partire da dopodomani. Tra l’altro la Primavera, prima in classifica nel proprio girone, domani osserva un turno di riposo e quindi anche l’eventuale questione relativa alla guida tecnica potrà essere affrontata tranquillamente dalla settimana prossima.

La squadra si è allenata anche ieri al campo del Pilastro e sembra sempre più probabile l’ipotesi di vedere uno tra Giglio e Spolverini che domani parta titolare dal primo minuto al centrocampo. L’ultima apparizione del Crotone allo stadio Enrico Rocchi risale al 13 giugno 2004, nella partita di andata della finale play-off per la Serie B, la squadra calabrese allenata dall’attuale tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, riuscì ad inchiodare la squadra gialloblù sullo 0-0 imponendosi poi con un netto 3-0 nella partita di ritorno in casa spegnendo ogni speranza per la piazza gialloblù di ottenere la storica promozione nella serie superiore. Queste prossime partite saranno fondamentali per la Viterbese per far sì che la squadra possa raggiungere una posizione di classifica più tranquilla e dedicarsi quindi senza altre preoccupazioni all’affascinante quarto di finale di Coppa Italia che la vedrà ospitare in gara secca il Vicenza il prossimo 7 dicembre allo stadio Enrico Rocchi.

La squadra veneta è tra le più blasonate dell’attuale campionato di Serie C, ma tra le squadre rimaste in lizza in Coppa Italia è la più abbordabile. In occasione della gara contro la squadra veneta sarà assente il portiere Luca sogno squalificato per una giornata ieri dal giudice sportivo dopo l’ammonizione ricevuta in occasione della partita di mercoledì scorso vinta per 1-0 contro il Pontedera. Nel caso la Viterbese dovesse spuntarla contro il Vicenza, affronterà in semifinale la vincente dello scontro tra Virtus Entella e Renate, stavolta con partite di andata e ritorno che si svolgerebbero il 18 gennaio e il 15 febbraio 2023.