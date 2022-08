Domenica 7 Agosto 2022, 05:25

Impazza il mercato alla Viterbese. Quello di questa sera alle 18 a Latina doveva essere un test precampionato per i gialloblù, ma visto il rinvio a data da destinarsi della prima giornata, a tenere banco è sicuramente la campagna acquisti. In arrivo c'è il difensore Cristian Riggio ex Fidelis Andria Monopoli e Catanzaro, mentre quattro giocatori hanno già la valigia in mano. E, nonostante il muro della Viterbese, l'ex tecnico Alessandro Dal Canto vuole Volpicelli alla Carrarese. Asse più che mai caldo sulla via Viterbo- Carrara quindi. Dal Canto vuole completare la rosa con Emilio Volpicelli che la scorsa stagione ha contribuito in maniera determinante alla salvezza della Viterbese con i suoi 15 gol.

La società di via della Palazzina ha già ribadito in più occasioni che non intende privarsi del giocatore che è anche al centro del progetto di questa stagione, la Carrarese potrebbe tornare pero presto all'attacco. Le due società stanno trattando anche l'arrivo in Toscana del difensore Dario D'Ambrosio in uscita dalla Viterbese. Il capitano della scorsa stagione non rientra più nei piani del club gialloblù, soprattutto alla luce dell'imminente arrivo di Riggio, ed ecco quindi che D'Ambrosio potrebbe andare alla Carrarese di Dal Canto che la stagione passata lo aveva tra l'altro voluto alla Viterbese. In verità la squadra Toscana avrebbe tutte le caselle degli over già pieni, ma la Carrarese potrebbe concludere prima la trattativa con la Viterbese e poi cedere i giocatori in sovrannumero.

Oltre a Dario D'Ambrosio, in uscita dalla Viterbese ci sono anche il portiere Riccardo Daga, Marco Simonelli e Daniel Pavlev. Simonelli e Daga erano già andati in prestito in occasione dello scorso mercato di riparazione di gennaio rispettivamente a Fermana e Monterosi. Simonelli aveva tra l'altro lasciato la squadra marchigiana proprio alla vigilia del play-out salvezza con la Viterbese. Anche in questo campionato sarebbero comunque chiusi e per questo la Viterbese vorrebbe mandarli a giocare. Stesso discorso per l'esterno destro sloveno Daniel Pavlev, che in queste prime uscite è stato poco impiegato dal primo minuto.

Stasera la squadra gialloblù sarà di scena allo stadio Francioni di Latina dove alle 18 disputerà un test contro la compagine pontina, che partecipa al suo stesso girone. Se non fosse è stato rinviato a data da destinarsi l'inizio del campionato, la gara odierna avrebbe avuto sicuramente una valenza maggiore. Il tecnico gialloblù Giacomo Filippi avrà modo comunque di valutare contro una compagine di pari categoria i progressi fatti dalla squadra in quest'ultima settimana. Sotto i riflettori sicuramente il giovane centrocampista Simone D'Uffizi, classe 2004, che dopo l'ottimo inizio di stagione ha suscitato l'interesse di diverse società di categoria superiore anche se il presidente Marco Romano ha ribadito che il giocatore è incedibile.