Venerdì 31 Marzo 2023, 04:10

Obiettivo terzultimo posto. Daniele Goletti ha rappresentato Viterbo in Serie A a cavallo degli anni '80 ed è stato anche estremo difensore e allenatore dei portieri gialloblù. È quindi una bandiera, che sta seguendo con trepidazione, preoccupazione, ma anche con speranza, le sorti della Viterbese in questo rush finale di campionato.

"L'obiettivo, a mio avviso - commenta - deve essere quello di scavalcare il Monterosi e guadagnare il terzultimo posto in classifica, per mettersi al riparo da ogni sorpresa soprattutto nel caso in cui da penultima la Viterbese dovesse avere più di 8 punti di distacco dalla quintultima. Per questo saranno fondamentali le prossime due partite che vedranno impegnata la Viterbese domenica sul campo della Gelbison e poi sabato 8 aprile proprio nello scontro diretto casalingo contro il Monterosi".

Daniele Goletti ha giocato molti campionati in Serie A e Serie B e quindi può capire la situazione di una squadra impegnata in una rimonta così difficile. "Anche delle parole del mister mi sembra che la squadra si stia impegnando - commenta ancora Goletti - spero di sbagliarmi, però mi sembra che la confusione in società non aiuti. E certo il fatto che alcuni dirigenti se ne siano andati non è un buon segno. Purtroppo sono due anni che ci troviamo in questa situazione ed è evidente che gli errori commessi nel corso della stagione scorsa non hanno insegnato nulla. Anzi quest'anno sono stati commessi di nuovo gli stessi errori, in maniera amplificata. Sportivamente parlando per Viterbo è un momento tragico, la speranza è che la Viterbese comunque si salvi nonostante tutte queste difficoltà, perché non voglio nemmeno pensare ad una retrocessione in Serie D".

Goletti invita la squadra a salvarsi sul campo senza pensare alla restituzione dei due punti di penalizzazione per i quali la società di via della Palazzina sta aspettando l'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. "La squadra adesso deve pensare a salvarsi sul campo con le proprie forze - conclude - senza pensare ai due punti di penalizzazione che eventualmente le potrebbero essere restituiti. Sono sicuro che la società stia facendo tutti i passi dovuti, ma sono ignaro delle tempistiche di eventuali altri gradi di giudizio. Per cui è meglio cercare di mettercela tutta per salvarsi nelle condizioni attuali, poi se arriverà anche la restituzione di questi due punti tanto meglio".

La squadra intanto continua a preparare la gara di domenica prossima ad Agropoli contro la Gelbison. Sicuramente cambierà qualcosa nella formazione iniziale rispetto a quella ascesa in campo sabato scorso contro il Cerignola. In difesa bisognerà vedere se l'argentino Juan Monteagudo sarà proposto nuovamente come centrale oppure tornerà a ricoprire il ruolo di braccetto a sinistra.