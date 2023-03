Mercoledì 22 Marzo 2023, 06:00

Resta il dubbio Jallow, per il resto la Viterbese recupera tutti in vista del delicatissimo match di sabato prossimo contro il Cerignola. La squadra gialloblù è costretta a vincere per continuare ad alimentare le proprie speranze di salvezza. Sabato prossimo ci sarà anche il centrocampista lituano Linas Megelaitis, che contrariamente al passato non prenderà parte alle partite di qualificazione ad Euro 2024 della sua nazionale, impegnata venerdì e lunedì prossimi rispettivamente contro Serbia e Grecia. Il giocatore potrà essere schierato quindi nuovamente a centrocampo.

Proprio questo sarà il reparto che potrebbe subire altre variazioni in vista della partita di sabato, visto che il tecnico Giovanni Lopez dovrà decidere se schierare giocatori di quantità come Rabiu e Semenzato, oppure più tecnici come Mastropietro e Mungo. Questa settimana la Viterbese non avrà nemmeno squalificati, come successo invece nelle partite precedenti. La gara con il Cerignola sarà arbitrata da Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola.

Il fischietto calabrese aveva già arbitrato la Viterbese in questa stagione in occasione della terza giornata di andata quando i gialloblù hanno affrontato in trasferta il Messina pareggiando per 1-1 grazie a una rete di Polidori. Nonostante il Cerignola rappresenti una delle squadre più in forma del momento, come testimoniato dal netto successo ottenuto nello scorso turno di campionato del sentito derby con il Foggia, la Viterbese deve cercare ugualmente di ottenere i tre punti. La gara contro i pugliesi precede infatti tre scontri diretti per la salvezza, di cui due dovranno essere disputati in trasferta sui terreni di gioco di Gelbison e Turris.

Quello che la Viterbese giocherà invece tra le mura amiche è il derby contro il Monterosi del prossimo 8 aprile. Intanto i biglietti per assistere alla partita di sabato prossimo allo stadio Enrico Rocchi sono già disponibili presso i punti vendita Vivaticket attivi a Viterbo e provincia oltre che sul circuito digitale. Per il settore ospiti la vendita sarà aperta fino a venerdì prossimo alle ore 19. Inoltre, il botteghino dello stadio Enrico Rocchi sarà aperto il giorno della partita dalle 11 fino ad inizio gara.