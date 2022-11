Domenica 20 Novembre 2022, 05:45

«Giochiamo la partita della vita». Il tecnico gialloblù Emanuele Pesoli, che oggi si gioca la possibilità di restare sulla panchina gialloblù, non usa mezze misure per inquadrare la gara di oggi. Stadio Rocchi ore 14,30: la Viterbese ospita la corazzata Crotone in un momento molto delicato della propria stagione, vista la precaria condizione di classifica.

Fare risultato diventa un obbligo, nonostante la forza e il blasone dell’avversario che, due stagioni fa, militava in Serie A. «Sarà un match da affrontare con la massima concentrazione e determinazione - dice Pesoli - la nostra squadra è composta da ragazzi eccezionali, con valori tecnici importanti. Ho chiesto loro di giocare la partita della vita, la migliore della carriera. Solo così si può fare bene e far parlare di noi. Dovremo giocare forte per disputare una prestazione importante ed è da questa base che si può partire». Pesoli parla poi dell’avversario: «Per mettere in difficoltà il Crotone - commenta - serviranno ritmo, intensità, agonismo, sacrificio e temperamento perché se la nostra squadra si gasa e si esalta, può raggiungere grandi obiettivi grandi». La Viterbese non potrà schierare il centrocampista Domenico Mungo squalificato per una giornata dal Giudice sportivo, ma recupera il lituano Linas Megelaitis. Pesoli ha chiesto sacrificio ai giocatori ed anche l’apporto del pubblico, auspicando una presenza sugli spalti anche degli sportivi provenienti dalla provincia.

Il Crotone, partito ad inizio stagione come una delle favorite per la vittoria finale insieme al Catanzaro, in quest’ultimo periodo ha accusato una leggera flessione perdendo il derby con il Catanzaro ed uscendo poi dalla Coppa Italia mercoledì scorso cedendo al Foggia. Le due sconfitte sono state inframezzate da una faticosa vittoria casalinga in rimonta contro la Fidelis Andria. «Ci aspetta una gara difficile - spiega il tecnico calabrese Franco Lerda - contro una squadra che, a dispetto della classifica, ha dei giocatori bravi ed esperti soprattutto nel reparto offensivo».

Viterbese (3-5-2): Fumagalli; Riggio, Ricci, Monteagudo; Nesta, Andreis, Megelaitis, Giglio, Rodio; Volpicelli, Marotta. A disp. Bisogno, Di Cairano, Marenco, Manarelli, D’Uffizzi, Spolverini, Simonelli, Santoni, Polidori, Pavlev, Aromatario, Cats. All. Emanuele Pesoli.

Crotone (4-3-3): Branduani; Mogos, Golemic, Bove, Giron; Pannitteri, Petriccione, Vitale; Chiricò, Gomez, Panico A disp. Dini, Gattuso, Giannotti, Bernardotto, Papini, Rojas, Crialese, Calapai, Tumminello. All. Franco Lerda.

Arbitro: Marco Emanuele di Pisa.